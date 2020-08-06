Футболист сборной Беларуси дисквалифицирован за договорные матчи

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков дисквалифицирован на 2 года и оштрафован на 200 базовых величин за участие в договорном матче

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков дисквалифицирован на 2 года и оштрафован на 200 базовых величин за участие в договорном матче.

Как передает Report со ссылкой на белорусскую прессу, решение было принято на сегодняшнем заседании комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам федерации футбола страны.

Игрок может обжаловать решение через апелляционный комитет федерации в установленном порядке.

На данный момент неизвестно, может ли Волков выступать за сборную Беларуси и в других чемпионатах. Председатель комитета Андрей Авдеев отметил, что ФИФА и УЕФА придерживаются очень строгих правил в отношении такого рода нарушений.