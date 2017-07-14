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    Футболист сборной Азербайджана подписал контракт с немецким клубом до 2021 года

    Дмитрий Назаров продлил срок контракта с Ауэ

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров досрочно продлил срок контракта с немецким клубом "Ауэ", честь которого защищает.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kicker.De, новое соглашение 27-летнего нападающего рассчитано на срок до 30 июня 2021 года. А существующая сделка была до лета 2018 года.

    Назаров, подписавший официальный контракт, поделился своими впечатлениями: "Были проведены очень плодотворные обсуждения, и в скором времени мы пришли к общему согласию. Это было больше связано с моим желанием остаться в "Ауэ".

    Отметим, что Дмитрий Назаров в прошлом сезоне в составе "Эрцгебирге Ауэ" забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Он выступает в этой команде с лета 2016 года. Член сборной из-за травмы пальца в настоящее время остался в стороне от тренировок. Назаров свой единственный гол группового отборочного раунда Чемпионата мира 2018 года забил в ворота Германии в матче 26 марта в Баку - 1:3.

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