Футболист "Ромы" оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник итальянской "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан наказан за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report, бельгийский суд оштрафовал футболиста на 1600 евро и лишил водительских прав.

Инцидент произошел год назад после матча Греция - Бельгия (1:1). Наингголан находился вместе с другом во взятом напрокат автомобиле, они возвращались из ночного клуба.

Наингголан не принимает выдвинутые против него обвинения и утверждает, что когда к нему подошли полицейские, он не вел машину, а ждал своего друга, находясь за рулем.