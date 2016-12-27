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    Футболист немецкого клуба может продолжить карьеру в Китае

    Клуб Бэйцзин Гоань заинтересован в сотрудничестве с колумбийским футболистом

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Футболист немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Адриан Рамос может продолжить карьеру в Китае.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, клуб "Бэйцзин Гоань" заинтересован в сотрудничестве с колумбийским футболистом.

    В случае трансфера ныне ежегодно зарабатывающий в "Боруссии" 3 млн. евро футболист будет получать около 10 млн. евро годовых.

    Отметим, Адриан Рамос выступал на 7 матчах в составе "Боруссии". В четырех встречах он участвовал в стартовом составе, забил 2 гола и сделал одну передачу. 

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