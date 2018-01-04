 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист "Нефтчи" прокомментировал слухи о своем переходе в турецкий клуб

    “Вариант с “Гиресунспор” интересен

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ “Вариант с “Гиресунспор” интересен. Приятно, когда тобой интересуются другие клубы”. Как сообщает Report, об этом сайту footboom.com заявил футболист “Нефтчи” Кирилл Петров, комментируя информацию о возможном продолжении карьеры в “Гиресунспор”, выступающем в I Лиге Турции.

    27-летний полузащитник отметил, что не против перейти в “Гиресунспор”. По его мнению, турецкий чемпионат проходит на достаточно высоком уровне: “У меня контракт с “Нефтчи” до лета 2018 года. Вариант с переходом в “Гиресунспор” нужно уточнить у моего менеджера Александра Панькова. Он владеет большей информацией. В настоящее время я являюсь игроком “Нефтчи” и еду с командой на учебно-тренировочные сборы. Дальше будет видно. Чемпионат Турции достаточно силен. Хоть “Гиресунспор” и выступает в I Лиге, перед командой поставлены большие задачи”.

    Отметим, что в нынешнем сезоне Кирилл Паньков выступил за "Нефтчи” в 13 матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi