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Мерт Челик: В настоящее время я сосредоточен на своей работе в "Нефтчи"

Мерт Челик: В настоящее время я сосредоточен на своей работе в "Нефтчи" Член сборной Азербайджана по футболу и игрок клуба "Нефтчи" Мерт Челик дал интервью Report.
Футбол
26 января 2022 г. 13:41
Мерт Челик: В настоящее время я сосредоточен на своей работе в Нефтчи

Член сборной Азербайджана по футболу и игрок клуба "Нефтчи" Мерт Челик дал интервью Report.

- Вы завершили тренировочные сборы в турецкой Анталье. Как прошел процесс подготовки?

- Сборы прошли хорошо, было и утомительно, и приятно. Мы очень хорошо потренировались. Верю, что в будущем для нас все будет еще лучше.

- Можно ли сказать, что клуб "Нефтчи" полностью готов ко второй части сезона?

- Игрой с клубом «Сабах» мы хотим дать хороший старт второй половине Кубка страны. Конечно же, у нас большие цели и в чемпионате.

- Что вы думаете о произведенных новых трансферах?

- Все игроки, привлеченные в состав, - хорошие футболисты. Уверен, что они окажут большую помощь команде.

- По сообщениям турецких СМИ, вами интересуются "Фенербахче" и "Галатасарай". Что можете сказать насчет этого?

- Очень приятно, что мое имя упоминается наряду с такими клубами. Но не хочу слишком много думать об этом. В настоящее время я сосредоточен на своей работе в "Нефтчи".

- Даже пишут, что "Фатих Карагюмрюк" и "Газиантеп" направили вам предложения. Действительно ли были предложения?

- Этими вопросами занимаются мой отец и менеджер. Да, есть предложения и интересующиеся мною клубы, но не хочу называть их.

- По контракту вы относитесь к клубу "Истанбул Башакшехир". Летом истекает срок арендного соглашения с "Нефтчи". Будете ли продлевать его?

- Клуб намерен продлить со мной контракт, я тоже этого хочу. Подождем, время все покажет. Я намерен остаться здесь еще на один год, затем же получить трансфер в Европу. Вот мои цели.

- Какая позиция у клуба "Истанбул Башакшехир" в этом вопросе?

- Не могу что-либо сказать об этом, так как это вопрос двух клубов.

- После ухода из "Нефтчи", если поступит приглашение из сборной Азербайджана, продолжите ли вы играть в сборной?

- Конечно. Я продолжу играть в сборной. Не хочу отрекаться от своего слова.

- Сможет ли "Нефтчи" защитить чемпионский титул в этом сезоне?

- Как и в прошлом сезоне, будем стараться до последней минуты. Мы сделаем все, что в наших руках.

- Вы начнете вторую половину сезона с кубкового матча. А затем в 15-ом туре встретитесь с клубом "Карабах"...

- Сейчас мы думаем о встрече с "Сабахом". Намереваемся добиться хорошего результата. В чемпионате же было бы хорошо добиться последовательных побед.

- В первой половине сезона вы в обоих матчах проиграли "Карабаху". Также имеется тяжелое поражение со счетом 0:4 в 9-ом туре. Хотите поквитаться с соперником?

- Не хотел бы использовать это слово. Мы просто намереваемся победить. Если хорошо начнем Премьер-Лигу, будет расти наша мотивация и в очередных встречах.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin futbolçusu: "Adımın "Fənərbağça" və "Qalatasaray"la hallanması gözəl hissdir"

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