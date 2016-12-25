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    Футболист мадридского "Реала" Кроос может перейти в "Ювентус"

    Туринский клуб готов купить полузащитника за €60 млн

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Футболист мадридского "Реала" Тони Кроос может перейти в туринский "Ювентус".

    Как передает Report, об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.

    По данным издания, туринский клуб готов купить 26-летнего полузащитника за €60 млн уже в зимнее трансферное окно. Если сделка не состоится, то запасными вариантами являются Марко Верратти из французского ПСЖ и Иван Ракитич из "Барселоны".

    В текущем сезоне Кроос провел за "Реал" 20 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился 11 голевыми передачами.

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