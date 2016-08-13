​Футболист клуба "Кяпяз" получил травму

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Футболист гянджинского клуба "Кяпяз" Азад Керимов получил травму.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, молодой защитник повредил ногу на тренировке, прошедшей вчера в Гяндже до игры "желто-синих" с АЗАЛ.
По словам врача клуба Шихали Гасанова, он повредил сустав голени и растянул сухожилие.
Футболисту оказана первая медицинская помощь.
Подробности о его состоянии станут известны после повторного обследования.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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