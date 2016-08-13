 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Футболист клуба "Кяпяз" получил травму

    Азад Керимов повредил сустав голени

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Футболист гянджинского клуба "Кяпяз" Азад Керимов получил травму.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, молодой защитник повредил ногу на тренировке, прошедшей вчера в Гяндже до игры "желто-синих" с АЗАЛ.

    По словам врача клуба Шихали Гасанова, он повредил сустав голени и растянул сухожилие.

    Футболисту оказана первая медицинская помощь.

    Подробности о его состоянии станут известны после повторного обследования. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi