​Футболист клуба "Кяпяз" получил травму

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Футболист гянджинского клуба "Кяпяз" Азад Керимов получил травму.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, молодой защитник повредил ногу на тренировке, прошедшей вчера в Гяндже до игры "желто-синих" с АЗАЛ.

По словам врача клуба Шихали Гасанова, он повредил сустав голени и растянул сухожилие.

Футболисту оказана первая медицинская помощь.

Подробности о его состоянии станут известны после повторного обследования.