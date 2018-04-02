Футболист "Keшля": Мой жест не был посланием Гурбану Гурбанову - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Report представляет послематчевое интервью с футболистом "Кешля" Славиком Алхасовым, команда которого разошлась миром на выездной встрече с "Карабахом" в рамках XXI тура Азербайджанской Премьер-лиги.

- Рады завоеванию одного очка на встрече с лидером, или сокрушаетесь, что не смогли победить?

- Мы серьезно готовились ко встрече с "Карабахом". Играть против "Карабаха" – нечто особенное, так как эта команда европейского уровня. В то же время их футболисты сильны и в индивидуальном зачете. На мой взгляд, самый справедливый результат – ничья со счетом 1:1. Ничья в выездном матче против такого соперника равносильна победе.

- Как и на встрече с "Зиря", вы отличились в матче с "Карабахом", открыв счет красиво забитым голом...

- Гол действительно получился запоминающимся и недосягаемым для голкипера. Мяч сел на ногу именно так, как я хотел, если честно, я отрабатываю подобные удары.

- Вы так спокойно говорите об этом голе… А ваш жест, когда вы встали с распростертыми руками после забитого гола - не был ли он своеобразным посланием, напоминанием о себе главному тренеру сборной Азербайджана Гурбану Гурбанову?

- Я отнесся к забитому голу несколько хладнокровно. Не знаю почему, так уж получилось. Мой жест не был посланием Гурбану Гурбанову. Я просто радовался забитому голу. Гурбан Гурбанов наблюдает за всеми футболистами, и прекрасно знает, кто на что способен. На последний сбор он вызвал футболистов, можно сказать, со всех клубов, а значит, есть шанс и у нас. То есть он приглашает тех, кто выступает за клубы, я верю, что и мне выпадет подобный шанс.

- Вы и раньше вовлекались в атаки, однако не действовали столь активно, как сейчас. Таково поручение главного тренера?

- Да, это решение Юрия Максимова. Он хочет, чтобы я постоянно действовал в атаке. Он поручил нам делать передачи и прессинговать.

- При нынешнем раскладе надеетесь получить приглашение в сборную?

- Все зависит от меня. В дальнейших турах я постараюсь представить себя с лучшей стороны.

- В последних турах ощущаются продвижения в игре "Keшля"? С чем связан этот подъем?

- Максимов не хочет, чтоб мы отсиживались в обороне, а применяли прессинг. В преддверии матча с "Карабахом" он сказал, что я ответственен за все, независимо от счета, не отсиживайтесь в обороне. На мой взгляд, итог встречи – плод этой тактики, надо сказать, матч выдался напряженным.

- Вопреки ощущаемым продвижениям, главный тренер команды утверждает, что футболисты "Keшля" играют в полную силу лишь первые 60 минут. Вы разделяете это мнение?

- Я не могу встревать в дела главного тренера. Со стороны лучше видится. Если он так считает, значит имеет на то основания.