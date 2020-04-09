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Футболист "Карабаха" призвал к участию в акции по сдаче крови

Футболист "Карабаха" призвал к участию в акции по сдаче крови

Футболист "Карабаха" Гара Гараев присоединился к акции "Добровольный донор" Банка крови.

Как сообщает Report, об этом 28-летний полузащитник отметил в своем Instagram. 

Он поделился в соцсетях фотографией, на которой добровольно сдает кровь в одной из столичных больниц. 

Футболист призвал каждого присоединиться к акции: "В связи с пандемией COVİD-19, каждый из нас находится дома и по мере возможности соблюдает меры социальной изоляции. Но не следует забывать, что на данный момент в "Банке крови" ощущается дефицит крови для больных талассемией. Поэтому, прошу каждого присоединиться к акции по сдаче крови". 

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