 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Футболист "Интера" пропустит матч против Азербайджана из-за травмы

    Давиде Сантон получил травму в матче против Сампдории

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Защитник "Милана" Лука Антонелли заменит Давиде Сантона в сборной Италии.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт "скуадра адзурры".

    Футболист "Интера" получил травму в матче против "Сампдории" (1:4) в седьмом туре итальянской Серии А и не смог доиграть встречу до конца. Итальянцам предстоит сыграть с Азербайджаном и Норвегией в отборочном раунде чемпионата Европы-2016.

    В текущем сезоне Антонелли принял участие в четырех матчах за "Милан", отметившись одной результативной передачей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi