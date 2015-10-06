​Футболист "Интера" пропустит матч против Азербайджана из-за травмы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Защитник "Милана" Лука Антонелли заменит Давиде Сантона в сборной Италии.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт "скуадра адзурры".

Футболист "Интера" получил травму в матче против "Сампдории" (1:4) в седьмом туре итальянской Серии А и не смог доиграть встречу до конца. Итальянцам предстоит сыграть с Азербайджаном и Норвегией в отборочном раунде чемпионата Европы-2016.

В текущем сезоне Антонелли принял участие в четырех матчах за "Милан", отметившись одной результативной передачей.