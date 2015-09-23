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    ​Футболист "Челси" дисквалифицирован на три игры

    Диего Коста не допустят к двум играм чемпионата и на одну игру кубка

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Футболист британского клуба "Челси" Диего Коста дисквалифицирован на 3 игры.

    Как сообщает Report, причиной этому послужило агрессивное поведение футболиста на 43-й минуте встречи с "Арсеналом" (2:0) на последнем туре Премьер-лиги.

    По решению дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Англии, испанский футболист не сможет выйти на поле на одной игре кубка и двух играх чемпионата.

    Отметим, что 26-летний футболист был наказан и в прошлом сезоне. На игре с "Ливерпулем" он грубо обошелся в Месутом Озил, за что был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом на три игры.  

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