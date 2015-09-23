​Футболист "Баварии" Левандовски забил пять голов за 9 минут - ВИДЕО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Польский нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски установил рекорд первенства Германии, забив пять голов за девять минут.

Как передает Report, это случилось в домашнем матче 6-го тура чемпионата против "Вольфсбурга".

Футболист отличился на 51-й, 52-й, 55-й, 57-й и 60-й минутах.

Левандовски стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять мячей после выхода на замену. Футболист появился на поле после перерыва на 46-й минуте встречи.

Польский игрок также стал автором самого быстрого хет- трика (4 минуты) и покера (6 минут).

Германия - Бундеслига. 6-й тур

Бавария (Мюнхен) – Вольфсбург (Вольфсбург) – 5:1

Голы: Калиджиури, 26 (0:1); Левандовски, 51 (1:1); Левандовски, 52 (2:1); Левандовски, 55 (3:1); Левандовски, 57 (4:1); Левандовски, 60 (5:1).