Фрэнк Лэмпард: "Карабах" никогда не сможет быть на уровне "Челси"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист английского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал матч между "аристократами" и "Карабахом" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, являющийся ныне экспертом телеканала "BT Sport" бывший капитан лондонского клуба выразил недовольство выступлением агдамской команды.

Лэмпард считает, что "Карабах" никогда не сможет быть на уровне "Челси": "Они выбрали очень плохую тактику защиты. В английской Sunday league (лига, где соревнуются команды-любители более низкого уровня) есть команды, которые защищаются более организованно".

Отметим, что "Челси" обыграл Карабах" со счетом 6:0.