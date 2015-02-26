 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Франк Рибери желает стать гражданином Германии

    Футболист: Я купил в Германии дом

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Франции и клуба "Бавария" Франк Рибери желает стать гражданином Германии.

    Об этом 32-летний полузащитник сказал в интервью "Bild".

    Футболист, сказавший, что в Германии чувствует себя превосходно, добавил, что пойдет на этот шаг ради своей семьи: "Я купил в Германии дом. Нам близок менталитет этой страны. Мой сын Салиф учится в Германии. Вполне возможно, что он будет защищать честь национальной команды".

    Отметим, что Франк Рибери играет в "Баварии" с 2007 года.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi