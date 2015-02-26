Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Франции и клуба "Бавария" Франк Рибери желает стать гражданином Германии.

Об этом 32-летний полузащитник сказал в интервью "Bild".

Футболист, сказавший, что в Германии чувствует себя превосходно, добавил, что пойдет на этот шаг ради своей семьи: "Я купил в Германии дом. Нам близок менталитет этой страны. Мой сын Салиф учится в Германии. Вполне возможно, что он будет защищать честь национальной команды".

Отметим, что Франк Рибери играет в "Баварии" с 2007 года.