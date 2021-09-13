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Фонд возрождения Карабаха и АФФА подписали меморандум

Фонд возрождения Карабаха и АФФА подписали меморандум На Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Фондом возрождения Карабаха (ФВК).
Футбол
13 сентября 2021 г. 16:52
Фонд возрождения Карабаха и АФФА подписали меморандум

На Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Фондом возрождения Карабаха (ФВК).

Как сообщает Report, меморандум подписали исполнительный вице-президент АФФA Эльхан Мамедов и председатель правления ФВК Рахман Гаджиев.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, АФФА пожертвует ФВК 10 (десять) процентов доходов от продажи билетов на все домашние матчи сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Согласно условиям меморандума, инициативы ФВК будут поддержаны и в рамках других профессиональных и любительских футбольных турниров, проводимых при поддержке AФФА. Фонд возрождения Карабаха, в свою очередь, будет представлять АФФА в качестве партнера в ходе проводимых мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ Dirçəliş Fondu və AFFA arasında Memorandum imzalanıb

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