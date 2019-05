Финал Лиги Европы в Баку: пользователи соцсетей не сдержали эмоций

Социальные медиа полнятся комментариями болельщиков, прибывших в Баку ради финальной игры Лиги Европы УЕФА и наблюдавших игру вне пределов страны.

Report со ссылкой на BBC приводит самые интересные комментарии:

Пользователя Twitter @omaakatugba покорило выступление местных болельщиков клуба "Челси" (Chelsea):

"Отличное выступление болельщиков Челси. Они не из Англии, местные. Изумительно. #Baku".

Great renddition by Chelsea fans here. They are kocals, not from England. Awesome. #Baku pic.twitter.com/ovQZmqYV4p — Oma Akatugba (@omaakatugba) May 28, 2019

Пользователь под именем@NickDixonITV коснулся денежного вопроса: "1000 фунтов стерлингов за полет и 40 фунтов стерлингов за билет на матч... #Baku Собирающиеся лететь в Баку этим утром на #UELfinal болельщики Арсенала говорят, что они с радостью заплатят вдвое больше!".

£1,000 for the flight and £40 for the match ticket... #Arsenal fans getting ready to fly to #Baku this morning for the #UELfinal say they’d have gladly paid double that! @GMB #Chelsea pic.twitter.com/5SR2U85tte — Nick Dixon (@NickDixonITV) May 29, 2019

Пользователь по имени @Paul_CFC_ разместил фотографию толпы болельщиков, готовящихся вылететь в Баку из Международного аэропорта Лутон в Лондоне: "Аэропорт Лутон этим утром #Baku".

Пользовательница по имени @tersiered написала, что ее сестра в одиночку добралась до Баку.

#bbcfootball my sister Mary has travelled from London to Buku all on her own to cheer on her beloved @ChelseaFC #bestbluesfanever pic.twitter.com/qDKUmIaHAF — Teresa Redmond (@tersiered) May 29, 2019

Пользователя @arutherfordNI поразило бакинское метро:

"Прекрасная станция метро в #Baku. Отличный город ".

Болельщика клуба "Челси" @SiPhillipsSport порадовали развешанные в Баку флаги его любимого клуба:

"На суше и на море! #Baku достоин уважения".