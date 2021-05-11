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Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула

Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула Финальный матч Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет в португальском Порту
Футбол
11 мая 2021 г. 22:34
Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула

Финальный матч Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет в португальском Порту.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Sky Sports Анджело Манджианте в своем Twitter. Информацию также подтверждает журналист Алессандро Альчато.

Предполагается, что о переносе будет официально объявлено в течение 24 часов. Матч пройдет на домашней арене "Порту" - "Драгау". Ранее сообщалось, что Великобритания вела переговоры с УЕФА о том, чтобы провести матч в Лондоне.

Первоначально предполагалось, что игра пройдет в Стамбуле. Сейчас Турция внесена в британский "красный список" из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasının finalı İstanbuldan Portuya veriləcək

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