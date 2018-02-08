Филип Озобич: Начало матча с "Карабахом" значимо для обеих сторон

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Это первая игра в новом году, все может быть. Соперник в нынешнем сезоне также проявляет себя с лучшей стороны".

Об этом Report заявил футболист "Габалы" Филип Озобич, говоря о матче, который они проведут на выезде с "Карабахом" в рамках XV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Хорватский полузащитник отметил, что в зимнем перерыве они провели хорошие учебно-тренировочные сборы и настроены на дуэль с занимающим в настоящее время с 37 очками 1-ое место в турнирной таблице Агдамским клубом.

Озобич сообщил, что первые минуты матча будут значимыми для обеих сторон: "Будет сложно, но у нас есть шанс. Между нами есть разница в 6 очков, и соперник лидирует. Мы сделаем всё возможное для победы. Уход Дино Ндлову из "Карабаха" не является для нас преимуществом. Конечно, он забивал голы. Но состав "Карабаха" сформирован из достаточно хороших футболистов и они опасны. На мой взгляд, начало матча значимо. Команда, проявившая себя с первых минут, будет иметь успех".

Отметим, что матч "Карабах" - "Габала" состоится 10 февраля на стадионе "Азерсун Арена" и начнется в 19:00.