Фикрет Гусейнов не против повторного избрания на пост председателя Комитета клубов АФФА

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Комитет клубов АФФА в последний раз в этом году соберется после предстоящих 21 декабря ответных матчей ¼ финала Кубка Азербайджана.

Об этом Report сообщил председатель комитета Фикрет Гусейнов.

По его словам, на заседании в комитет будет избран новый председатель. Он заявил, что вопрос повторного избрания председателя будет зависеть от руководителей клуба: "За прошедший год мы добились принятия некоторых решений. Для меня нет разницы в том, кто будет избран председателем. За время деятельности перед Исполнительным комитетом АФФА нами были подняты вопросы о лимите легионеров, уменьшении сумм пошлин и штрафов. Все вопросы были решены".

Отметим, что прошлое заседание Комитета клубов состоялось 16 ноября. Первым председателем комитета был вице-президент клуба "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров. После председательства в течение года, он уступил свое место Фикрету Гусейнову.