ФИФА займется допингом в российском футболе

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ ФИФА запросит у WADA все документы, касающиеся применения допинга в российском футболе, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Федерация последовала рекомендации, данной агентством.

В докладе независимой комиссии Ричарда Макларена указывалось, что как минимум один иностранный футболист, выступающий в чемпионате России, был уличен в употреблении допинга. Положительная проба была заменена на "чистую" по указанию министра спорта Виталия Мутко, сообщил Макларен. WADA рекомендовала комитету ФИФА по этике рассмотреть роль Мутко в допинговом скандале и соответствие его тем постам, которые он занимает в международном футболе.

"ФИФА запросит у WADA всю необходимую информацию об отдельных случаях применения допинга в российском футболе, упомянутые в докладе Макларена. После того, как информация будет получена, ФИФА предпримет дальнейшие соответствующие шаги", - говорится в заявлении Федерации.

Также ФИФА отметила, что Комитет по этике является независимым органом и только он может решить, необходимо ли предпринимать какие-то меры по отношению к Мутко.