ФИФА выплатит клубам больше 200 млн долларов за участие на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие футболистов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие футболистов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, за каждый день пребывания футболиста в сборной клубы получат 10 тысяч долларов. Это касается как периода розыгрыша турнира, так и периода официальной подготовки.

Компенсацию получат все клубы, за которые футболист выступал в последние два года, предшествующие мундиалю.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В турнире примут участие 32 команды.