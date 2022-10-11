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ФИФА выплатит клубам больше 200 млн долларов за участие на ЧМ-2022

ФИФА выплатит клубам больше 200 млн долларов за участие на ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие футболистов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Футбол
11 октября 2022 г. 18:31
ФИФА выплатит клубам больше 200 млн долларов за участие на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие футболистов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, за каждый день пребывания футболиста в сборной клубы получат 10 тысяч долларов. Это касается как периода розыгрыша турнира, так и периода официальной подготовки.

Компенсацию получат все клубы, за которые футболист выступал в последние два года, предшествующие мундиалю.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В турнире примут участие 32 команды.

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Версия на азербайджанском языке FIFA DÇ-2022 üçün klublara 209 milyon dollar ödəyəcək

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