ФИФА попросила ряд стран об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана.

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает BBC .

Так, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и крайне тревожной.

Напомним, что 15 августа Кабул перешел под власть движения "Талибан", президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал рассказала об ужасах, с которыми встречаются женщины после смены власти в стране.