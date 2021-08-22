О нас
Report Georgia
Аудио новости

ФИФА попросила ряд стран об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА попросила ряд стран об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана.
Футбол
22 августа 2021 г. 13:53
ФИФА попросила ряд стран об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Так, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и крайне тревожной.

Напомним, что 15 августа Кабул перешел под власть движения "Талибан", президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал рассказала об ужасах, с которыми встречаются женщины после смены власти в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FIFA calls for emergency evacuation of Afghan female players
Версия на азербайджанском языке FİFA bəzi ölkələrə Əfqanıstandan qadın futbolçuların təxliyəsi ilə bağlı müraciət edib

Другие новости из категории

Месси ведет переговоры с клубом Бекхэма
Месси ведет переговоры с клубом Бекхэма
22 августа 2021 г. 09:50
Лига чемпионов: Араз-Нахчыван сыграет второй матч
Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сыграет второй матч
22 августа 2021 г. 08:30
Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи Нефтчи - Зиря, Карабах - Сабаил
Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи "Нефтчи" - "Зиря", "Карабах" - "Сабаил"
22 августа 2021 г. 07:30
Главный тренер Сумгайыта: Нас ждет длинный марафон
Главный тренер "Сумгайыта": Нас ждет длинный марафон
21 августа 2021 г. 23:36
Главный тренер Сабаха прокомментировал поражение в матче с Сумгайытом
Главный тренер "Сабаха" прокомментировал поражение в матче с "Сумгайытом"
21 августа 2021 г. 22:55
Главный тренер Кешли: Мы начали свое выступление на чемпионате неуспешно
Главный тренер "Кешли": Мы начали свое выступление на чемпионате неуспешно
21 августа 2021 г. 22:08
Премьер-лига Азербайджана: Сумгайыт одолел Сабах
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" одолел "Сабах"
21 августа 2021 г. 22:05
Главный тренер Габалы: Эта команда может быть лучше
Главный тренер "Габалы": Эта команда может быть лучше
21 августа 2021 г. 20:53
Премьер-лига Азербайджана: Габала победила Кешлю
Премьер-лига Азербайджана: "Габала" победила "Кешлю"
21 августа 2021 г. 20:14
Главный тренер сборной Венесуэлы покинул пост из-за долгов по зарплате
Главный тренер сборной Венесуэлы покинул пост из-за долгов по зарплате
21 августа 2021 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi