Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала имена претендентов на звание лучшего главного тренера этого года.

Как сообщает Report, в списке числятся имена 10 специалистов.

В список вошли: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Реал Мадрид"), Лоран Блан (ПСЖ), Унаи Эмери ("Севилья"), Хосеп Гвардиола ("Бавария"), Луис Энрике ("Барселона"), Жозе Моуриньо ("Челси"), Хорхе Самполи (сборная Чили), Диего Симеоне ("Атлетико"), Арсен Венгер ("Арсенал").

Отметим, что имя победителя будет объявлено 11 января.