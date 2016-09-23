ФИФА назначила ван Бастена главой отдела по техническому развитию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Известный голландский футболист и тренер Марко ван Бастен назначен главой отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию.

Как передает Rеport со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

В конце августа ван Бастен объявил, что оставит пост ассистента главного тренера Данни Блинда в сборной Нидерландов ради работы в ФИФА.

Сообщается, что в обязанности голландца будут входить руководство над всеми техническими областями организации, начиная применением технологических инноваций и заканчивая вопросами судейства. Ван Бастен уже посетил штаб-квартиру ФИФА и приступит к работе на следующей неделе.