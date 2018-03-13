ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Греции отстранением команд от участия в международных турнирах после инцидента во время матча между командами ПАОК и АЕК.

Как передает Report, Об этом сообщил журналист BBC Ричард Конвей.

ФИФА готова ввести санкции против страны, если компетентные органы не предпримут надлежащих мер для искоренения насилия и обеспечения беспроблемного проведения национальных чемпионатов.