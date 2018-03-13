 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Греции отстранением команд от участия в международных турнирах после инцидента во время матча между командами ПАОК и АЕК.

    Как передает Report, Об этом сообщил журналист BBC Ричард Конвей.

    ФИФА готова ввести санкции против страны, если компетентные органы не предпримут надлежащих мер для искоренения насилия и обеспечения беспроблемного проведения национальных чемпионатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi