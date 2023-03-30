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ФИФА лишила Индонезию права проведения чемпионата мира по футболу

ФИФА лишила Индонезию права проведения чемпионата мира по футболу Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира по футболу-2023.
Футбол
30 марта 2023 г. 00:35
ФИФА лишила Индонезию права проведения чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира по футболу-2023.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, причиной этого стал призыв губернатор острова Бали Ваяна Костера не допускать сборную Израиля к участию в молодежном чемпионате мира. Из-за данного заявления ФИФА отменила жеребьевку турнира, запланированную на 31 марта.

Новая страна-хозяйка чемпионата будет объявлена в ближайшее время, даты проведения турнира остаются без изменений, также сообщили в ФИФА. Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года.

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