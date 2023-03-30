ФИФА лишила Индонезию права проведения чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира по футболу-2023.

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира по футболу-2023.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, причиной этого стал призыв губернатор острова Бали Ваяна Костера не допускать сборную Израиля к участию в молодежном чемпионате мира. Из-за данного заявления ФИФА отменила жеребьевку турнира, запланированную на 31 марта.

Новая страна-хозяйка чемпионата будет объявлена в ближайшее время, даты проведения турнира остаются без изменений, также сообщили в ФИФА. Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года.