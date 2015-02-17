ФИФА: итоги расследования по выборам стран к ЧМ будут опубликованы через несколько месяцев

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Итоги расследования независимого комитета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по этике по выборам стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов будут опубликованы через несколько месяцев, сообщает пресс-служба организации.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что глава следственной и арбитражной палат независимого комитета ФИФА по этике, а также заместитель главы арбитражной палаты 16 и 17 февраля провели встречи, чтобы обсудить статус проходящих расследований, связанных с выборами стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, - говорится в заявлении ФИФА. - Последние несколько месяцев следственная палата, возглавляемая Корнелом Борбели, тщательно работала над делами, открытыми в отношении некоторых лиц и представила первую часть окончательных отчетов по этому поводу в арбитражную палату. После тщательной оценки арбитражная палата решит, продолжить ли дальнейшие разбирательства. Следующие отчеты следственной палаты ожидаются в течение ближайших месяцев".

"В соответствии со статьей 36 Кодекса этики ФИФА обнародовано будет только окончательное решение арбитражной палаты, чтобы не ставить под угрозы текущие расследования, - говорится в заявлении ФИФА. - Таким образом, никакой дополнительной информации относительно содержания расследований не может быть сейчас опубликовано".