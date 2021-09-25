ФИФА частично удовлетворила жалобу футболиста на бакинский клуб

Международная федерация футбола (ФИФА) частично удовлетворила жалобу ангольского нападающего Александра Криштовао, связанную с бакинским клубом "Кешля".

Международная федерация футбола (ФИФА) частично удовлетворила жалобу ангольского нападающего Александра Криштовао, связанную с бакинским клубом "Кешля".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичного клуба, определенная часть требуемой суммы была выплачена африканскому форварду.

Криштовао обратился в ФИФА с жалобой о невыполнении контрактных обязательств.

Напомним, что Александр Криштовао перешел в "Кешля" в январе 2020 года. Летом прошлого года 28-летний форвард, покинувший лагерь команды без разрешения, подал жалобу на клуб в ФИФА. Столичный клуб, в свою очередь, также обратился в высшее международное футбольное учреждение. Позже клуб "Кешля" в одностороннем порядке разорвал контракт с нападающим.