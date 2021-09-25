О нас
Report Georgia
Аудио новости

ФИФА частично удовлетворила жалобу футболиста на бакинский клуб

ФИФА частично удовлетворила жалобу футболиста на бакинский клуб Международная федерация футбола (ФИФА) частично удовлетворила жалобу ангольского нападающего Александра Криштовао, связанную с бакинским клубом "Кешля".
Футбол
25 сентября 2021 г. 11:41
ФИФА частично удовлетворила жалобу футболиста на бакинский клуб

Международная федерация футбола (ФИФА) частично удовлетворила жалобу ангольского нападающего Александра Криштовао, связанную с бакинским клубом "Кешля".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичного клуба, определенная часть требуемой суммы была выплачена африканскому форварду.

Криштовао обратился в ФИФА с жалобой о невыполнении контрактных обязательств.

Напомним, что Александр Криштовао перешел в "Кешля" в январе 2020 года. Летом прошлого года 28-летний форвард, покинувший лагерь команды без разрешения, подал жалобу на клуб в ФИФА. Столичный клуб, в свою очередь, также обратился в высшее международное футбольное учреждение. Позже клуб "Кешля" в одностороннем порядке разорвал контракт с нападающим.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FIFA afrikalı hücumçunun "Keşlə" ilə bağlı şikayətini təmin edib

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
19 сентября 2021 г. 01:19
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi