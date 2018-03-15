Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Команда "Феррари" может покинуть "Формулу-1".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Speedweek" заявил глава команды Серджио Маркьонне.

По его словам, итальянский автопроизводитель может покинуть "Формулу-1" и уйти в американскую гоночную серию "Индикар": "У "Феррари" есть богатая история участия в гоночных сериях в США, так почему бы и не оказаться нам в "Индикаре"? Мы всесторонне изучим и осмыслим эту возможность".

Отметим, что с 1950 года команда "Феррари" 15 раз становилась победительницей "Формулы-1". Нынешними пилотами команды являются немец Себастьян Феттель и фин Кими Райкконен.

Напомним, что сезон 2018 года по "Формуле-1" стартует 25 марта в Австралии. Азербайджанский этап Гран-при пройдет 27-29 апреля.