Фарид Гаибов пожелал успехов «Карабаху»

Находящийся с визитом во Франции министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, разместил в своем личном аккаунте Facebook видео со стадиона "Велодром", где состоится первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами «Карабах» и «Марсель», сообщает Report

Находящийся с визитом во Франции министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, разместил в своем личном аккаунте Facebook видео со стадиона "Велодром", где состоится первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами «Карабах» и «Марсель», сообщает Report.

"День игры: удачи нашей команде!", - написал Гаибов.

Вчера министр также побывал вместе с генеральным менеджером команды Асифом Аскеровым на тренировке клуба «Карабах» во Франции. Учитывая вопросы безопасности матча, министр посчитал быть вместе с командой и наблюдать за сегодняшним матчем на стадионе.

Напомним, что матч между «Карабахом» и «Марселем» начнется в 00:00 (в полночь) по бакинскому времени. Ответный матч между командами состоится в Баку через неделю.