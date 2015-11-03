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    ​Фанаты "Шахтера" и "Мальме" подрались во Львове, десять человек задержаны

    В потасовке принимали участие несколько десятков человек

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и шведским «Мальме» во Львове произошла массовая драка между болельщиками клубов.

    Как передает Report со ссылкой на ТСН, в потасовке принимали участие несколько десятков человек.

    Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, участники драки начали убегать, однако 10 человек были задержаны. В настоящий момент полиция выясняет, есть ли пострадавшие, и устанавливает все обстоятельства инцидента.

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