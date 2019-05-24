Фанаты "Челси" отправились на финал ЛЕ в Баку по необычному маршруту

Два фаната английского "Челси" отправились на финал Лиги Европы в Баку по более экономному маршруту.

Как сообщает Report со ссылкой на Sportsmail, Кевин Кобб и Джейк Ральф отправились на финал в Баку, но не просто купили билеты на самолет: их путешествие включает в себя два перелета, две поездки на поезде, а один отрезок пути они преодолеют на автобусе. Всего фанаты "Челси" проедут чуть более 5.500 километров.

Отец и сын вылетели во вторник 21 мая на последнем самолете до Стамбула. Провели там всю среду, оттуда на самолете долетели до Анкары за час, и тут начинается самая интересная часть их поездки: 24 часа на поезде по востоку Турции до Карса (город недалеко от границы с Грузией). Дальше на такси доедут до Тбилиси, затем пересядут на ночной поезд до Баку. 27 мая парни уже будут в столице Азербайджана, за два дня до матча.

В интервью Sportsmail Джейк объяснил, почему они решили поехать таким маршрутом: "Прямой перелет до Баку и обратно нереально дорогой. А еще нас хотелось незабываемого путешествия, просто подумали, что такое запоминается на всю жизнь и случается только раз в жизни. Здорово, что удалось взять отпуск и дополнительные отгулы, некоторым парням просто не дали выходные. Сами понимаете, 40 игр за сезон.

Обидно, что билеты, распространяемые "Челси" через британскую турфирму Thomas Cook стоят около 1000 фунтов, а ведь в мае надо продлевать абонементы на сезон, подумайте сами, сколько придется потратить. Клуб подвел нас, они просто наживаются на этих путешествиях. Так и родилась идея нашей поездки.

Мы здорово сэкономили! Получается, что каждый потратит около 500 фунтов на поездку. Такое путешествие открывает нам что-то неизведанное, это по-настоящему круто. Нас посчитали какими-то безумцами, но такие игры бывают раз в жизни. Это моя 53 игра в этом сезоне и 677 в сумме, у папы, кажется, в два раза больше".

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".