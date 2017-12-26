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    Фанат мадридского Реала поджег свой дом после поражения от Барселоны

    70-летний мужчина заперся в своем доме и бросил в печь баллончик с жидкостью для розжига

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Румынский болельщик мадридского «Реала» попытался сжечь свой дом после разгромного поражения команды от «Барселоны» в Эль-Класико.

    Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на румынские СМИ.

    Инцидент произошел накануне католического Рождества в городе Арад. 70-летний мужчина заперся в своем доме и бросил в печь баллончик с жидкостью для розжига.

    Черный дым, валящий из дома мужчины, заметила его сиделка, которая проживала неподалеку. Она позвала на помощь, после чего удалось выломать дверь и вынести пенсионера на улицу.

    На место происшествия прибыли пожарные, которые успели потушить возгорание до того, как огонь охватил весь дом.

    Позже пожилой болельщик признался, что устроил поджог специально и не сожалеет о содеянном.

    Мужчина заявил, что хотел умереть лишь бы больше не видеть такой покорности от любимой команды в столь принципиальной игре. Пенсионеру назначена психиатрическая экспертиза.

    23 декабря «Реал» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

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