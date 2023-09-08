ЕВРО-2024: Стартовал пятый тур отборочного этапа

Стартовал пятый тур отборочного турнира ЕВРО-2024 по футболу.
Как сообщает Report, в первый день состоялось 9 матчей.
Финалист прошлого чемпионата мира Франция победила Ирландию. В другом поединке группы B сборная Нидерландов разгромила Грецию.
ЕВРО-2024, отборочный этап
V раунд
Группа В
Франция – Ирландия – 2:0
Нидерланды – Греция – 3:0
Очки: Франция – 15 (5 игр), Нидерланды – 6 (3), Греция – 6 (4), Ирландия – 3 (4), Гибралтар – 0 (4)
Группа Е
Чехия – Албания – 1:1
Польша – Фарерские острова – 2:0
Очки: Чехия – 8 (4 игры), Албания – 7 (4), Польша – 6 Молдова – 5 (4), Фарерские острова – 1 (4)
Группа G
Литва – Черногория – 2:2
Сербия – Венгрия – 1:2
Очки: Венгрия – 10 (4 игры), Сербия – 7 (4), Черногория – 5 (4), Литва – 2 (4), Болгария – 2 (4)
Группа Н
Казахстан – Финляндия – 0:1
Дания – Сан-Марино – 4:0
Словения – Северная Ирландия – 4:2
Очки: Финляндия – 12, Дания – 10, Словения – 10, Казахстан – 9, Северная Ирландия – 3, Сан-Марино – 0.