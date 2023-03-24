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ЕВРО-2024: сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией

ЕВРО-2024: сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией Стартовал отборочный этап чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.
Футбол
24 марта 2023 г. 02:11
ЕВРО-2024: сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией

Стартовал отборочный этап чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Как передает Report, в группах C, H и J было проведено восемь матчей.

Самым ожидаемым матчем вечера стало противостояние между сборными Италии и Англии. Представители "туманного Альбиона" были нацелены на реванш после проигрыша в финале ЕВРО-2020 (из-за пандемии COVID-19 турнир пришлось перенести на 2021 год - ред.).

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Англичане открыли счёт на 13-й минуте, отличился полузащитник Деклан Райс. Ближе к концу первого тайма, на 44-й минуте, английский форвард Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар, что помогло стать ему лучшим бомбардиром в истории страны и побить рекорд Уэйна Руни.

На 56-й минуте хозяева смогли отыграть один из пропущенных мячей благодаря голу Матео Ретеги, ассистировал ему Лоренцо Пеллегрини. На 80-й минуте англичане остались в меньшинстве после удаления Люка Шоу, получившего вторую жёлтую карточку, но это не помогло итальянцам. Встреча завершилась победой гостей - 1:2.

Португалия в группе J в домашнем матче обыграла Лихтенштейн, забив 4 безответных гола. Капитан португальцев Криштиану Роналду установил рекорд по числу матчей за национальные сборные. Он вышел на 197-ю игру в составе сборной.

ЕВРО-2024, отборочный этап

I тур

Группа С

Италия - Англия – 1:2
Голы: Матео Ретеки, 56 - Деклан Райс, 13, Харри Кейн, 44 (пен.)

Северная Македония – Мальта – 2:1
Голы: Элиф Эльмас, 66, Дарко Чурлинов, 72 - Янкам Янник, 86

Группа Н

Казахстан - Словения – 1:2
Голы: Максим Самородов, 24 – Давид Брекало, 47, Зан Випотник, 78

Дания - Финляндия – 3:1
Голы: Расмус Хойлунд, 21, 82, 90+3 – Оливер Антман, 53

Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2
Голы: Дион Чарльз, 24, 55

Группа J

Португалия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Жоао Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 53 (пен.), 63

Словакия – Люксембург – 0:0

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0
Голы: Раде Крунич, 14, 40, Амар Дедич, 63.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: İngiltərə yığması İtaliyadan revanşı alıb

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