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ЕВРО-2023: Сборная Азербайджана-U-21 встретится с Хорватией

ЕВРО-2023: Сборная Азербайджана-U-21 встретится с Хорватией Сборная Азербайджана до 21 года сыграет сегодня свой очередной матч отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.
Футбол
12 октября 2021 г. 08:02
ЕВРО-2023: Сборная Азербайджана-U-21 встретится с Хорватией

Сборная Азербайджана до 21 года сыграет сегодня свой очередной матч отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Как передает Report, подопечные Милана Обрадовича в группе А встретятся с Хорватией.

Поединок, который пройдет в Сумгайыте на стадионе Kapital Bank Arena, будет судить рефери ФИФА Ондрей Берка из Чехии.

Отборочный раунд ЕВРО-2023

12 октября

20:30. Азербайджан - Хорватия

Судья: Ондрей Берка (Чехия)

Сумгайыт. Kapital Bank Arena.

Очки: Австрия - 9 (4 игры), Хорватия - 9 (3), Норвегия - 6 (3), Финляндия - 4 (3), Азербайджан - 1 (3), Эстония - 0 (4).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2023: Azərbaycanın U-21 yığması Xorvatiya ilə qarşılaşacaq

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