ЕВРО-2023: Сборная Азербайджана-U-21 встретится с Хорватией

Сборная Азербайджана до 21 года сыграет сегодня свой очередной матч отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Сборная Азербайджана до 21 года сыграет сегодня свой очередной матч отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Как передает Report, подопечные Милана Обрадовича в группе А встретятся с Хорватией.

Поединок, который пройдет в Сумгайыте на стадионе Kapital Bank Arena, будет судить рефери ФИФА Ондрей Берка из Чехии.

Отборочный раунд ЕВРО-2023

12 октября

20:30. Азербайджан - Хорватия

Судья: Ондрей Берка (Чехия)

Сумгайыт. Kapital Bank Arena.

Очки: Австрия - 9 (4 игры), Хорватия - 9 (3), Норвегия - 6 (3), Финляндия - 4 (3), Азербайджан - 1 (3), Эстония - 0 (4).