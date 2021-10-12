ЕВРО-2023: Сборная Азербайджана-U-21 встретится с Хорватией

Сборная Азербайджана до 21 года сыграет сегодня свой очередной матч отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.
Как передает Report, подопечные Милана Обрадовича в группе А встретятся с Хорватией.
Поединок, который пройдет в Сумгайыте на стадионе Kapital Bank Arena, будет судить рефери ФИФА Ондрей Берка из Чехии.
Отборочный раунд ЕВРО-2023
12 октября
20:30. Азербайджан - Хорватия
Судья: Ондрей Берка (Чехия)
Сумгайыт. Kapital Bank Arena.
Очки: Австрия - 9 (4 игры), Хорватия - 9 (3), Норвегия - 6 (3), Финляндия - 4 (3), Азербайджан - 1 (3), Эстония - 0 (4).