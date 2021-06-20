ЕВРО-2020: Турция и Швейцария назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы на матч группы А ЕВРО-2020 между сборными Швейцарии и Турции.
Как передает Report, встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.
Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Брель Эмболо, Ремо Фройлер, Харис Сеферович, Гранит Джака (к), Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Джердан Шакири.
Главный тренер: Владимир Петкович.
Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаграл Сеюнджю, Озан Туфан, Дженгиз Юндер, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз (к), Ирфан Кахведжи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр.
Главный тренер: Шенол Гюнеш.