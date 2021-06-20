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ЕВРО-2020: Турция и Швейцария назвали стартовые составы

ЕВРО-2020: Турция и Швейцария назвали стартовые составы Объявлены стартовые составы на матч группы А ЕВРО-2020 между сборными Швейцарии и Турции в Баку.
Футбол
20 июня 2021 г. 18:59
ЕВРО-2020: Турция и Швейцария назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы на матч группы А ЕВРО-2020 между сборными Швейцарии и Турции.

Как передает Report, встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Брель Эмболо, Ремо Фройлер, Харис Сеферович, Гранит Джака (к), Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Джердан Шакири.

Главный тренер: Владимир Петкович.

Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаграл Сеюнджю, Озан Туфан, Дженгиз Юндер, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз (к), Ирфан Кахведжи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр.

Главный тренер: Шенол Гюнеш.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: İsveçrə - Türkiyə matçının start heyətləri açıqlandı

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