ЕВРО-2020: Турция и Швейцария назвали стартовые составы

ЕВРО-2020: Турция и Швейцария назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы на матч группы А ЕВРО-2020 между сборными Швейцарии и Турции в Баку.

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Объявлены стартовые составы на матч группы А ЕВРО-2020 между сборными Швейцарии и Турции. Как передает Report, встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00. Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Брель Эмболо, Ремо Фройлер, Харис Сеферович, Гранит Джака (к), Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Джердан Шакири. Главный тренер: Владимир Петкович. Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаграл Сеюнджю, Озан Туфан, Дженгиз Юндер, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз (к), Ирфан Кахведжи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр. Главный тренер: Шенол Гюнеш. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook