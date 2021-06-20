AVRO-2020: İsveçrə - Türkiyə matçının start heyətləri açıqlandı

İsveçrə və Türkiyə yığmaları arasında Bakıda keçiriləcək AVRO-2020-nin A qrupunun III tur matçı üçün start heyətləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar...
İsveçrə: 1. Yan Zommer, 3. Silvan Vidmer, 4. Niko Elvedi, 5. Manuel Akanci, 7. Bril Embolo, 8. Remo Froyler, 9. Haris Seferoviç, 10. Qranik Caka (K), 13. Rikardo Rodriges, 14. Stiven Tsuber, 23. Cerdan Şakiri
Ehtiyat oyunçular: 12. İvon Mvoqo, 21. Yonas Omlin, 2. Kevin Mbabu, 13. Loris Benito, 6. Denis Zakariya, 11. Ruben Varqas, 15. Cibril Sou, 16. Kristian Fassnaxt, 17. Loris Benito, 18. Admir Mehmedi, 19. Mario Qavranoviç, 22. Fabian Şer, 25. Eray Cömert
Baş məşqçi: Vladimir Petkoviç
Türkiyə: 23. Uğurcan Çakır, 2. Zeki Çelik, 3. Merih Demiral, 4. Çağlar Söyüncü, 6. Ozan Tufan, 7. Cengiz Ünder, 10. Hakan Çalhanoğlu, 17. Burak Yılmaz (k), 21. İrfan Can Kahveci, 22. Kaan Ayhan, 25. Mert Müldür
Ehtiyat oyunçular: 1. Mert Günok, 12. Altay Bayındır, 5. Okay Yokuşlu, 8. Dorukhan Toköz, 9. Kenan Karaman, 11. yusuf Yazıcı, 14. Taylan Antalyalı, 15. Ozan Kabak, 18. Rıdvan Yılmaz, 19. Orkun Kökçü, 26. Halil Dervişoğlu
Baş məşqçi: Şenol Güneş
Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionundakı qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.