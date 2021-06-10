ЕВРО-2020: Объявлено судейское назначение на первый матч в Баку

Объявлен состав судейской бригады на матч чемпионата Европы по футболу между сборными Уэльса и Швейцарии, который пройдет в Баку.

Объявлен состав судейской бригады на матч чемпионата Европы по футболу между сборными Уэльса и Швейцарии, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, матч будет обслуживать судейская бригада из Франции.

Помогать главному судье Клеману Турпену будут Николас Дано и Сирил Гренгор. Функцию 4-го судьи будет выполнять серб Сркан Йованович, а судья VAR - француз Франсуа Летексье.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Матч Уэльс-Швейцария начнется в 17:00 13 июня на Бакинском Олимпийском стадионе.

В Баку также пройдут матчи Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также одна встреча 1/4 финала.