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ЕВРО-2020: На первую игру в Баку продано более 16 тыс. билетов

ЕВРО-2020: На первую игру в Баку продано более 16 тыс. билетов На игру между сборными Уэльса и Швейцарии в рамках группы А ЕВРО-2020, которая состоится в Баку, продано более 16 тыс. билетов.
Футбол
12 июня 2021 г. 14:19
ЕВРО-2020: На первую игру в Баку продано более 16 тыс. билетов

На игру между сборными Уэльса и Швейцарии в рамках группы А ЕВРО-2020, которая состоится в Баку, продано более 16 тыс. билетов.

Об этом Report сообщил завотделом по прессе и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, несмотря на большое количество проданных билетов на встрече на Бакинском олимпийском стадионе ожидается присутствие 12-13 тыс. болельщиков: "Это обусловлено ограничениями на путешествия в связи с пандемией. Возможно, некоторые из приобретших билеты болельщиков не приедут в Азербайджан".

Представитель национальной ассоциации сказал, что до стартового свистка планируется проведение короткой церемонии открытия: "Мы не может раскрывать детали, таково требование УЕФА".

Матч между двумя сборными стартует в 17:00. На БОС также состоятся встречи команд из группы А Турция-Уэльс и Турция-Швейцария, а также одна игра четвертьфинала.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıdakı ilk oyuna neçə bilet satılıb?

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