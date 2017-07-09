"Эвертон" приобрел пятикратного чемпиона Англии Руни

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни вернулся в "Эвертон"/

Как передает Report, нападающий подписал контракт на 2 года, финансовые условия сделки не сообщаются.

"Прекрасно снова сюда вернуться. Я не могу дождаться, чтобы увидеть своих новых партнеров, выйти на тренировку и сыграть в матче. Раньше я сказал, что буду играть в АПЛ только за "МЮ" и "Эвертон", поэтому счастлив, что этот трансфер состоялся. Я бы никогда не защищал цвета другого английского клуба", - отметил 31-летний англичанин.

Отметим, что в сезоне 2016/17 У.Руни на всех фронтах провел 39 игр в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных пасов.

Добавим, что У.Руни начинал свою карьеру в "Эвертоне" и сыграл за клуб 67 матчей (2002-2004), а в 2004 году по инициативе сэра Алекса Фергюсона перешел в "Манчестер Юнайтед" (393 матча, 183 гола). В течение 13 лет на "Олд Траффорд" бомбардир выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и 5 раз становился чемпионом Англии.