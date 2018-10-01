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    ESPN: Генрих Мхитарян не приедет в Баку

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Футболист “Aрсенала” и сборной Армении Генрих Мхитарян пропустит матч с “Карабахом” во втором туре Лиги Европы в Баку. 

    Как сообщает Report, об этом корреспондент телеканала ESPN Маттиас Карен написал в своем аккаунте в социальной сети “Twitter”. 

    “Mне сказали, что Генрих Мхитарян не прибудет в Азербайджан. Это его личное решение, которое он объясняет вопросом безопасности, учитывая конфликт между Арменией и Азербайджаном”, - написал М.Карен.

    По словам журналиста, под вопросом и участие 29-летнего полузащитника в финале Лиги Европы: “Если “Aрсенал” не завоюет путевку в финал Лиги Европы, Мхитарян пропустит эту встречу”. 

    Напомним, что матч между “Карабахом” и “Арсеналом” состоится 4 октября на Бакинском Олимпийском Стадионе. Время начала встречи: 20:55 по бакинскому времени.

    Манаф Гасымбейли

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