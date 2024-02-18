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Еще трое игроков основного состава "Ливерпуля" получили травмы перед финалом

Еще трое игроков основного состава "Ливерпуля" получили травмы перед финалом Победа 1:4 над "Брентфордом" обернулась для "Ливерпуля" травмами полузащитника Кертиса Джонса и нападающих Диогу Жоты с Дарвином Нуньесом.
Футбол
18 февраля 2024 г. 08:48
Еще трое игроков основного состава Ливерпуля получили травмы перед финалом

Победа 1:4 над "Брентфордом" обернулась для "Ливерпуля" травмами полузащитника Кертиса Джонса и нападающих Диогу Жоты с Дарвином Нуньесом.

Как передает Report, в субботу "Ливерпуль" весьма уверенно, учитывая обстоятельства, разобрался на выезде с "Брентфордом" и благодаря этой победе укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Еще в первом тайме главный тренер "красных" Юрген Клопп заменил Джонса и Жоту, причем Диогу был унесен с поля на носилках. А в перерыве игру завершил и Нуньес, чье повреждение выглядит наименее серьезным.

"Нам нужно посмотреть, как дорого нам стоила эта победа. Пока мы не знаем", - отметил он.

"Кертис получил ушиб нижней части своей голени или выше лодыжки. Нам нужно посмотреть, что это значит. Это то, что он почувствовал, но он не уверен на 100 процентов. Тот факт, что Кертис не смог продолжить игру, говорит, что это нечто серьезное, потому, что иначе он бы продолжил игру любой ценой.

Диогу, наверное, выглядит хуже всех. Я не видел повтора, но я слышал, что это выглядит скверно. Поэтому нам нужно посмотреть".

Мы сняли Дарвина с игры, потому что у него возник реально небольшой дискомфорт, но сегодня этого было достаточно, чтобы сразу же убрать его. Вышел Коди (Гакпо), и это сработало очень хорошо", - цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

Отметим, что финальный матч Кубка английской лиги между "Челси" и "Ливерпулем" состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 25 февраля.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un əsas heyətinin daha üç futbolçusu finalöncəsi zədələnib

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