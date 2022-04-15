Еще один игрок "Реала" заразился коронавирусом

Полузащитник "Реала" Дани Себальос сдал положительный тест на COVID-19.

Полузащитник "Реала" Дани Себальос сдал положительный тест на COVID-19.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении официального сайта мадридского клуба.

25-летний футболист не тренировался сегодня утром из-за появившихся симптомов болезни. ПЦР-тест подтвердил, что Себальос заразился коронавирусом.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси" (2:3) Себальос вышел на замену за пять минут до конца дополнительного времени.

В сезоне-2021/22 Себальос принял участие в 11 матчах "Реала", проведя на поле в общей сложности 104 минуты.