Еще один футзалист примкнул к процессу подготовки сборной Азербайджана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Еще один футзалист примкнул к лагерю сборной Азербайджана, продолжающей в Баку подготовку к финальному этапу чемпионата Европы.

Как сообщает Report, 14 января в Баку прибыл Виталий Борисов, продолжающий карьеру в сербском клубе "Экономатс". 36-летний футзалист примкнет к сегодняшнему процессу подготовки. Находящийся сейчас в бразильском Fineo de Araujo, а также выступающий в дубайском клубе "Аль-Дафра" Вассура примкнет к команде 18 января.

Отметим, что тренировочные сборы сборной в Баку продолжатся до 27 января. 28 января команда отправится в словенскую Любляну, где состоится финальный этап, и разместится в отеле Austria Trend Hotel. Сборная проведет первую игру 2 января против сборной Франции, а 2 дня спустя – сборной Испании.