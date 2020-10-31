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Эмре Белозоглу: Для нас было бы большим счастьем провести матч в Карабахе

Эмре Белозоглу: Для нас было бы большим счастьем провести матч в Карабахе "Для нас Турция - это Азербайджан, а Азербайджан-Турция. Мы делим печаль и радость пополам. Мы молимся и поддерживаем Азербайджан".
Футбол
31 октября 2020 г. 10:45
Эмре Белозоглу: Для нас было бы большим счастьем провести матч в Карабахе

"Для нас Турция - это Азербайджан, а Азербайджан-Турция. Мы делим печаль и радость пополам. Мы молимся и поддерживаем Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом, говоря о нагорно-карабахском конфликте, заявил в эфире телеканала CBC Sport спортивный директор турецкого клуба "Фенербахче" Эмре Белозоглу.

Ветеран футбола признался, что после освобождения Карабаха хочет провести матч на этих землях: "Надеюсь, уже совсем скоро Карабах будет освобожден от армянской оккупации. Для нас было бы большим счастьем провести там футбольный матч. Я назначен на новую должность в "Фенербахче". Пусть азербайджанский народ помолится за меня, между нами кровная связь, мы пристально наблюдаем за происходящим в братской стране".

Отметим, что Эмре Белозоглу завершил карьеру футболиста в конце сезона 2019/2020.

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Версия на азербайджанском языке Emre Belözoğlu: "Qarabağda oynamaq bizim üçün böyük xoşbəxtlik olardı"

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