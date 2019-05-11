Эмин Махмудов: Избрание лучшим футболистом сезона стало неожиданностью для меня

"Очень приятно, что за меня отдали голоса столько представителей футбольной семьи. Честно говоря, я не ожидал этого. Я благодарен каждому, кто отдал свой голос за меня".

Об этом Report сказал полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов, выбранный лучшим футболистом сезона 2018\2019.

"За то, что меня удостоили такой чести, я также признателен своей команде, руководству, главному тренеру, товарищам. Благодаря им я старался совершенствовать свои положительные качества. Я бы даже подумать не мог, что за меня отдадут голоса столько людей. Я не ожидал, что меня выберут лучшим футболистом сезона, это стало неожиданностью для меня", - отметил Махмудов.

Напомним, что в голосовании, проведенном Центром спортивных исследований при поддержке Report, из 198 игроков основных команд, имена которых приведены на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги, приняли участие 176 игроков, т.е. 89%. В отличие от опроса, проведенного в прошлом году впервые среди игроков, в этот раз в отборе участвовали главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич и руководящие элитными командами 8 специалистов.

В голосовании свои варианты озвучили 18 футболистов "Карабаха", 21 - "Нефтчи", 24 - "Сабаила", 24 - "Габалы", 26 - "Зиря", 19 - "Сабаха", 24 - "Сумгайыта", 20 - "Кешля".

Респонденты в целом выделили 45 футболистов. В итоге полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов был выбран лучшим футболистом сезона. 27-летний игрок сборной Азербайджана опередил на 1 голос футболиста "Карабаха" Абдуллу Зубира. Махмудов набрал 30 голосов, Зубир – 29 голосов. Замкнул "тройку" другой игрок "Нефтчи" Багали Дадо с 20 голосами.

Согласно основному условию голосования, респонденты не голосовали за футболистов своих команд.