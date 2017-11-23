Эльхан Мамедов: Если бы не было пенальти и красной карточки, могло бы быть по-другому

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Если бы в начале игры не было пенальти и красной карточки, могло бы быть по-другому. "Карабах" очень хорошо начал матч. Во втором тайме команда владела мячом на 51%". Об этом заявил генсек АФФА, комментируя проигрыш "Карабаха" английскому "Челси" со счетом 0:4 в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Он прокомментировал назначение рефери Мануэлем де Соуза пенальти в ворота "Карабаха" на 20-й минуте матча, а также показанную капитану агдамского представителя Рашаду Садыгову красную карточку. По словам представителя национальной ассоциации, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова, несмотря на меньшинство, играл достойно: "Было или не было пенальти будут решать эксперты, но до того момента "Карабах" играл очень уверенно, в атаке. Вел борьбу как истинный хозяин поля. Это отрадный факт".

Э. Мамедов высказался и об организации игры. Он отметил, что такие матчи - хороший опыт в преддверии финала Евролиги в 2019 году и групповых игр Евро-2020, которые будут проходить на Бакинском олимпийском стадионе: "При большом количестве таких игр и команда набирается опыта, и стадион. Мы, как АФФА, тоже получаем опыт. На матче было больше 67 тыс. болельщиков. Все было организовано хорошо. Будем стараться, чтобы было еще лучше. Будем делать все возможное для оказания более качественных услуг болельщикам. Этот опыт пригодится в 2019 году на финале Евролиги на Бакинском олимпийском стадионе и Евро-2020".

Некоторые участники прошедшего в Баку 22 ноября Исполнительного футбольного саммита ФИФА приняли приглашение АФФА и понаблюдали за матчем "Карабах" - "Челси". Генсек отметил, что гости остались довольны матчем, атмосферой на стадионе: "Нас поздравили с связи с такой встречей. В саммите принимали участие представители не только европейских стран, но и африканских и азиатских. Мы воспользовались случаем и пригласили их на игру".