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    Эльхан Абдуллаев: Каждый раз, когда я прихожу на базу, волосы встают дыбом

    Нефтчи - часть моей жизни, моей семьи

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Для каждого азербайджанского тренера это большой шанс. Я очень рад, что мне было оказано доверие".

    Как сообщает Report, об этом в интервью сайту "Нефтчи" заявил новый главный тренер клуба Эльхан Абдуллаев, комментируя новое назначение.

    Он сказал, что "Нефтчи" представляет для него особое значение: "Мой отец Руслан Абдуллаев выступал в клубе как футболист и тренер. До сих пор каждый раз, когда я прихожу на базу, волосы встают дыбом. "Нефтчи" - часть моей жизни, моей семьи. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде выйти из сложной ситуации. Уверен, что в результате совместного и усердного труда нам удастся вернуть команде прежний вес".

    Отметим, что Эльхан Абдуллаев заменил на данном посту главного тренера "Нефтчи" Вели Гасымова. 

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